В Великобритании и Франции намерены ужесточить борьбу с экстремизмом в соцсетях

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Крупные интернет-компании, в частности, владельцы соцсетей, столкнутся с давлением властей Великобритании и Франции, если не усилят контроль за контентом экстремистской и криминальной направленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением о намерении вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном "стимулировать корпорации" к работе по удалению соответствующих материалов выступила британский премьер Тереза Мэй.

Во вторник во второй половине дня Мэй впервые после переназначения на должности премьера и после парламентских выборов в стране совершит зарубежный визит. Она направится во Францию, где, как сообщила канцелярия премьера, обсудит с Макроном вопросы борьбы с терроризмом.

"Мы с президентом Макроном согласны в том, что необходимо больше делать для борьбы с террористической угрозой в онлайне. Мы в Великобритании уже работаем с социальными сетями и их владельцами с тем, чтобы остановить распространение экстремистских материалов и вредоносной пропаганды, которые завладевают умами молодежи. Сегодня я хотела бы объявить о том, что Британия и Франция будут сотрудничать с тем, чтобы стимулировать корпорации делать больше, нести социальную ответственность и удалять вредоносный контент из сетей", - говорится в заявлении Т.Мэй, распространенном ее канцелярией перед поездкой премьера.