В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 тыс. человек - ФОТО

Число летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Бразилии увеличилось за последние сутки на 965, до 22 013.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные бразильского минздрава.

Это самый высокий результат для выходных дней, которые обычно отмечаются более низкими показателями из-за того, что диагностические лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Количество летальных исходов на 100 тыс. человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Число случаев инфицирования в стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждено более 16,5 тыс. новых диагнозов.

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн. человек. В регионе насчитывается свыше 80,5 тыс. инфицированных и более 6 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара (35 112), затем следует Рио-де-Жанейро (34 533). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 308 и 3 905 человек соответственно.