В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305.

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Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны. Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 668 589. За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа – 1 254 человека. По данным бразильского минздрава, вылечились 976 977 заразившихся. Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. Подпишитесь на наш Telegram канал









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