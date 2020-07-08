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В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305.
Другие страны
8 июля 2020 г. 05:55
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 668 589.

За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа – 1 254 человека.

По данным бразильского минздрава, вылечились 976 977 заразившихся.

Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

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