В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 668 589.
За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа – 1 254 человека.
По данным бразильского минздрава, вылечились 976 977 заразившихся.
Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.