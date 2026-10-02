В Бразилии проверяют информацию о возможном взрывном устройстве у здания суда

Бразильская полиция проверяет подозрительный рюкзак, оставленный возле здания Верховного суда в Бразилиа, на возможное наличие взрывного устройства.

Как передает Report со ссылкой на портал G1, 28-летний мужчина оставил рюкзак на автобусной остановке, после чего попытался перелезть через ограждение и проникнуть на территорию суда.

Мужчину задержали. На место прибыли саперы, которые обследуют содержимое рюкзака.

Территория вокруг здания оцеплена.