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    В Бразилии проверяют информацию о возможном взрывном устройстве у здания суда

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 08:11
    В Бразилии проверяют информацию о возможном взрывном устройстве у здания суда

    Бразильская полиция проверяет подозрительный рюкзак, оставленный возле здания Верховного суда в Бразилиа, на возможное наличие взрывного устройства.

    Как передает Report со ссылкой на портал G1, 28-летний мужчина оставил рюкзак на автобусной остановке, после чего попытался перелезть через ограждение и проникнуть на территорию суда.

    Мужчину задержали. На место прибыли саперы, которые обследуют содержимое рюкзака.

    Территория вокруг здания оцеплена.

    Бразилия Взрывное устройство
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