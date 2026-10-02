В Бразилии проверяют информацию о возможном взрывном устройстве у здания суда
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 08:11
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Бразильская полиция проверяет подозрительный рюкзак, оставленный возле здания Верховного суда в Бразилиа, на возможное наличие взрывного устройства.
Как передает Report со ссылкой на портал G1, 28-летний мужчина оставил рюкзак на автобусной остановке, после чего попытался перелезть через ограждение и проникнуть на территорию суда.
Мужчину задержали. На место прибыли саперы, которые обследуют содержимое рюкзака.
Территория вокруг здания оцеплена.
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