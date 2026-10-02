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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Braziliyada Ali Məhkəmənin yaxınlığında şübhəli çanta aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 08:46
    Braziliyada Ali Məhkəmənin yaxınlığında şübhəli çanta aşkarlanıb

    Braziliya polisi Braziliada Ali Məhkəmənin binasının yaxınlığında qoyulmuş şübhəli çantada partlayıcı qurğunun olub-olmadığını yoxlayır.

    "Report" "G1" portalına istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı kişi çantanı avtobus dayanacağında qoyduqdan sonra hasardan aşaraq məhkəmənin ərazisinə daxil olmağa cəhd edib.

    Kişi saxlanılıb. Hadisə yerinə gələn istehkamçılar çantanın içindəkiləri araşdırırlar.

    Binanın ətrafındakı ərazi mühasirəyə alınıb.

    Partlayıcı qurğu Braziliya
    В Бразилии проверяют информацию о возможном взрывном устройстве у здания суда
    MiniBoss
    MiniBoss

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