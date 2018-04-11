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    В Бразилии при попытки побега из тюрьмы был убит 21 человек

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате попытки побега из тюрьмы Санта-Изабел в бразильском городе Белен погиб 21 человек. 

    Как передает Report, об этом сообщает Globo со ссылкой на местные власти.

    Отмечается, что одной из жертв произошедшего стал тюремный надзиратель.

    По данным телеканала, группа вооружённых людей, состоящая из 15 человек, совершила нападение на исправительное учреждение.

    Для того, чтобы помочь заключённым бежать, злоумышленники с помощью самодельных взрывных устройств пытались взорвать одну из стен, окружающих тюремную территорию.

    Сотрудники охраны исправительного учреждения были вынуждены применить огнестрельное оружие с целью предотвратить побег. В ответ преступники также открыли огонь.

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