В Бразилии перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек

В северо-восточной части Бразилии пассажирский автобус врезался в песчаную насыпь и перевернулся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, погибли 17 человек. В момент аварии в салоне находились около 30 пассажиров, однако точное число пострадавших, доставленных в больницы, уточняется.

Инцидент произошёл в городе Салоа, в штате Пернамбуку. Автобус следовал из штата Баия.

Как установила полиция, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, столкнулся с камнями на обочине и врезался в песчаную насыпь, после чего автобус перевернулся. Водитель получил лёгкие травмы, тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Губернатор штата Баия Жерониму Тейшейра в соцсети X сообщил, что его администрация участвует в спасательных работах и помогает в идентификации погибших. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Согласно данным Министерства транспорта Бразилии, в 2024 году в ДТП по стране погибли более 10 000 человек.