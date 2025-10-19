İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Braziliyada sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 02:54
    Braziliyada sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Braziliyanın şimal-şərqində sərnişin avtobusu qum bəndinə çırpılaraq aşıb.

    "Report" bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər verir.

    Hadisə Pernambuku ştatının Saloa şəhərində baş verib. Avtobus Baiya ştatından yola düşüb.

    İlkin məlumatlara görə, qəza zamanı 17 nəfər həlak olub. Hadisə zamanı salonda təxminən 30 sərnişin olub, lakin xəstəxanalara çatdırılan yaralıların dəqiq sayı müəyyənləşdirilir.

    Polis müəyyən edib ki, sürücü idarəetməni itirib, əks hərəkət zolağına çıxıb, yol ayrıcındakı qayalarla toqquşub və qum bəndinə çırpılıb, sonra avtobus aşıb. Sürücü yüngül xəsarət alıb, onun alkoqol testi mənfi nəticə verib.

    Ştatın qubernatoru Jeronimo Teyşeyra "X" sosial media platformasında administrasiyasının xilasetmə işlərində iştirak etdiyini və qurbanların şəxsiyyətlərinin müəyyən olunmasına kömək etdiyini açıqlayıb. O, həlak olanların və yaralananların ailələrinə başsağlığı verib.

    Braziliyanın Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, 2024-cü ildə ölkədə baş verən yol qəzalarında 10 mindən çox insan həlak olub.

    Braziliya Yol qəzası Sərnişin avtobusu
    В Бразилии перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек

    Son xəbərlər

    03:41

    Nadir Şahdan bu günə gəlib çıxan qalxanın yaddaşı - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    03:18

    Qətər XİN: Əfqanıstan və Pakistan dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:54

    Braziliyada sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Almaniyada böyük litium yatağı aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    01:56

    İsrail Qəzzada öldürülən iki girovun nəşini qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:48

    Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək

    Digər ölkələr
    01:21

    Tailand və Kamboca ağır silahların sərhəddən çıxarılması ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    00:48
    Foto

    "Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıya gəlib

    Futbol
    00:36

    Tramp: Narkotik daşıyan sualtı qayıq ABŞ-yə gələrkən məhv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti