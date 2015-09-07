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    ​В Бразилии перевернулся автобус с туристами, погибло 14 человек

    В нем находились около 50 пассажиров

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В воскресенье на шоссе в муниципалитете Парати в штате Рио-де-Жанейро перевернулся автобус.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в нем находились около 50 пассажиров, большинство - туристы.

    Погибли минимум 14 человек, около 30 были ранены. Парати - одно из наиболее популярных у путешественников мест на Атлантическом побережье.

    Пострадавших развезли по больницам. Начато расследование. По предварительным данным, у транспортного средства могли отказать тормоза. Причины аварии сейчас выясняются.

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