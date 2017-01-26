В бразильском штате 56 заключенных сбежали из тюрьмы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти по меньшей мере 56 заключенных сбежали из тюрьмы Алкасус, которая является крупнейшей в регионе.

Как передает Report, об этом сoобшил Globo.

Отмечается, что ранее в этой же тюрьме в результате бунта погибли 26 человек.

По словам местных властей, число сбежавших заключенных может оказаться куда больше. Из-за сложной ситуации сотрудники тюрьмы пока не смогли провести тщательную проверку и подсчитать число беглецов.