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    В бразильском штате 56 заключенных сбежали из тюрьмы

    По словам местных властей, число сбежавших заключенных может оказаться куда больше

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти по меньшей мере 56 заключенных сбежали из тюрьмы Алкасус, которая является крупнейшей в регионе.

    Как передает Report, об этом сoобшил Globo.

    Отмечается, что ранее в этой же тюрьме в результате бунта погибли 26 человек.

    По словам местных властей, число сбежавших заключенных может оказаться куда больше. Из-за сложной ситуации сотрудники тюрьмы пока не смогли провести тщательную проверку и подсчитать число беглецов.

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