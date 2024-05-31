В больнице подтвердили, что премьера Словакии перевезли домой

Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик отпущен домой.

Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик отпущен домой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из распространенного в пятницу заявления медучреждения.

"Премьер уже на домашнем лечении", - говорится в сообщении больницы города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен 15 мая с огнестрельными ранениями.

Вечером в четверг словацкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Фицо выписан домой, где будет проходить его дальнейшее восстановление после покушения.