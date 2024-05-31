О нас

В больнице подтвердили, что премьера Словакии перевезли домой

В больнице подтвердили, что премьера Словакии перевезли домой Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик отпущен домой.
Другие страны
31 мая 2024 г. 10:38
В больнице подтвердили, что премьера Словакии перевезли домой

Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик отпущен домой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из распространенного в пятницу заявления медучреждения.

"Премьер уже на домашнем лечении", - говорится в сообщении больницы города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен 15 мая с огнестрельными ранениями.

Вечером в четверг словацкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Фицо выписан домой, где будет проходить его дальнейшее восстановление после покушения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Slovak Prime Minister Fico released from hospital
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri xəstəxanadan evə buraxılıb

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi