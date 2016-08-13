В протестах в Боливии пострадали 318 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Общее число пострадавших в ходе протестов шахтеров в Боливии составляет не менее 318 человек.

Как передает Report, об этом сообшает боливийский портал BoliviaYa.

Шахтеры со среды перекрывают дороги, в том числе между городами Ла-Пас и Оруро, в знак протеста против готовящихся изменений в закон о кооперативах. Именно кооперативы шахтеров являются одной из основных форм работы угольных шахт в южноамериканской стране.

По словам главы МВД Боливии Карлоса Ромеро, порядка сотни раненых являются полицейскими. "Около ста полицейских получили ранения и были задержаны (шахтерами)", — сказал Ромеро журналистам.

Ранее число пострадавших полицейских оценивалось в 100 человек.

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Более 100 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими шахтерами в боливийском департаменте Ла-Пас.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agencia de Noticias Fides.

По его данным, 90 стражей порядка были доставлены за последние двое суток в больницу "Нуэстра сеньора де Ла- Пас", еще 20 полицейских - в другие лечебные заведения фактической столицы Боливии.

Столкновения между полицией и шахтерами начались в среду.