В Болгарии задержали экс-премьера Бойко Борисова

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, экс-министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами.

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, экс-министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами.

Как передает Report со ссылкой на телеканал bTV , представители специальных служб проводят обыски в их домах, сообщается об арестах.

Информацию о проведении обысках и арестах подтвердили источники в правительстве и в партии ГЕРБ. А премьер-министр Кирил Петков отреагировал на происходящее в Facebook, написав: "Никто не стоит над законом".

Пресс-служба МВД сообщила о задержании Борисова и других политиков. "В настоящее время продолжается масштабная операция, связанная с расследованием 120 случаев злоупотреблений Европейской прокуратурой в Болгарии. В настоящее время задержаны Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова и Севдалина Арнаудова. Действия продолжаются". Полицейская операция началась около 20:00 (около 22:00 - бакинское время). Официальный представитель прокуратуры Сийка Милева сообщила bTV, что прокуратура о действиях полиции не проинформирована, уточнив, что полиция должна представить ведомству информацию в течение 24 часов.