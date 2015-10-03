​В Болгарии в ходе спецоперации задержали 500 беженцев

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Свыше 500 беженцев были задержаны на территории Болгарии в ходе совместной операции прокуратуры, МВД и миграционной службы.

Как передает Report, у большинства приезжих не оказалось документов.

Задержанные препровождены в приемные пункты миграционного ведомства для проведения предварительного расследования на предмет принадлежности к радикальным образованиям.

В специальном рейде приняли участие 1600 сотрудников силовых структур. Проверено более девяти тысяч граждан, около пяти тысяч транспортных средств, а также отели и дома отдыха в городах София, Драгоман, Видин и Монтана.

По данным полиции, задержаны 46 человек, подозреваемых в организации канала по переброске беженцев из соседней Турции. Один из них арестован в непосредственной близости от границы. При себе у гражданина оказалась крупная сумма денег в евро и подробная карта местности.

В связи с ужесточением режима пребывания иностранцев в Сербии, Хорватии и строительством защитной стены от беженцев в Венгрии, нелегальные мигранты все чаще используют болгарскую территорию для транзита в западные страны.