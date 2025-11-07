Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 04:55
    В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

    Шесть нелегальных мигрантов погибли в ДТП на южном побережье Болгарии в районе города Бургас.

    Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио.

    По его информации, пограничная полиция преследовала автомобиль с нелегальными мигрантами от города Китен на протяжении около 40 км, однако им удалось прорваться в город Бургас. Нелегалы попытались преодолеть противоавтомобильное заграждение, однако их машина перевернулась и упала в озеро.

    На месте происшествия погибло шесть человек, трое раненых доставлены в больницу, водитель - гражданин Румынии, травм не получил и в настоящее время находится в полиции.

    Других подробностей происшествия не приводится.

    Болгария ДТП мигранты

    Последние новости

    05:18

    Президент США: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

    В регионе
    05:00

    Трамп: Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

    В регионе
    04:55

    В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

    Другие страны
    04:20

    ВС Германии окажут поддержку Бельгии в борьбе с БПЛА

    Другие страны
    03:48

    Сенат США не принял резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

    Другие страны
    03:32

    Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла"

    Энергетика
    03:11

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    02:38

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    02:25

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    Лента новостей