В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 04:55
Шесть нелегальных мигрантов погибли в ДТП на южном побережье Болгарии в районе города Бургас.
Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио.
По его информации, пограничная полиция преследовала автомобиль с нелегальными мигрантами от города Китен на протяжении около 40 км, однако им удалось прорваться в город Бургас. Нелегалы попытались преодолеть противоавтомобильное заграждение, однако их машина перевернулась и упала в озеро.
На месте происшествия погибло шесть человек, трое раненых доставлены в больницу, водитель - гражданин Румынии, травм не получил и в настоящее время находится в полиции.
Других подробностей происшествия не приводится.
