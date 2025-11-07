В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

Шесть нелегальных мигрантов погибли в ДТП на южном побережье Болгарии в районе города Бургас.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По его информации, пограничная полиция преследовала автомобиль с нелегальными мигрантами от города Китен на протяжении около 40 км, однако им удалось прорваться в город Бургас. Нелегалы попытались преодолеть противоавтомобильное заграждение, однако их машина перевернулась и упала в озеро.

На месте происшествия погибло шесть человек, трое раненых доставлены в больницу, водитель - гражданин Румынии, травм не получил и в настоящее время находится в полиции.

Других подробностей происшествия не приводится.