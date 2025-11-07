İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Bolqarıstanda polisdən qaçan 6 miqrant yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 05:32
    Bolqarıstanda polisdən qaçan 6 miqrant yol qəzasında ölüb

    Bolqarıstanın cənub sahillərində Burqas şəhəri yaxınlığında baş verən yol qəzasında 6 qeyri-qanuni mühacir həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Radiosu məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, sərhəd polisi Kiten şəhərindən qeyri-qanuni mühacirləri daşıyan avtomobili təqribən 40 km təqib edib, lakin onlar Burqasa keçə biliblər.

    Qeyri-qanuni immiqrantlar maneəni aşmağa çalışsalar da, onların avtomobili aşıb və gölə düşüb.

    Qəzada 6 nəfər hadisə yerində ölüb, yaralanan 3 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb, Rumıniya vətəndaşı olan sürücü isə xəsarət almayıb və hazırda polis nəzarətindədir.

    Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

