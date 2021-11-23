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В Болгарии при аварии с туристическим автобусом погибли 46 человек

В Болгарии при аварии с туристическим автобусом погибли 46 человек По меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 08:13
В Болгарии при аварии с туристическим автобусом погибли 46 человек

По меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус.

Как передает Report, об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Авария произошла около 03.00 по местному времени (05.00 - бакинское время) на 31-м километре трассы София - Благоевград. Автобус, в котором ехали 52 человека, пересек болгарскую границу накануне вечером.

Среди погибших - водитель автобуса. Выжили шесть человек, в том числе две женщины и четыре мужчины.

Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Все выжившие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstanda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 46 nəfər yanaraq ölüb

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