В Болгарии при аварии с туристическим автобусом погибли 46 человек

По меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус.

По меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус.

Как передает Report, об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС .

Авария произошла около 03.00 по местному времени (05.00 - бакинское время) на 31-м километре трассы София - Благоевград. Автобус, в котором ехали 52 человека, пересек болгарскую границу накануне вечером.

Среди погибших - водитель автобуса. Выжили шесть человек, в том числе две женщины и четыре мужчины.

Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Все выжившие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.