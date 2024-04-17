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В Болгарии поменяли часть членов совета директоров "Булгаргаза"

В Болгарии поменяли часть членов совета директоров "Булгаргаза" Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) принял отставку директора компании "Булгаргаз" Деницы Златевой и двух членов совета директоров Димитара Спасова и Татьяны Петровой-Бояджиевой.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 21:07
В Болгарии поменяли часть членов совета директоров Булгаргаза

Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) принял отставку директора компании "Булгаргаз" Деницы Златевой и двух членов совета директоров Димитара Спасова и Татьяны Петровой-Бояджиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространил пресс-центр БЭХ.

На их места в руководстве компании назначены Михаил Милков, Банка Грачева и Марина Филиповски.

Новым директором "Булгаргаза" стал Веселин Синабов.

Деница Златева была директором компании "Булгаргаз" с августа 2022 года.

Кадровые перемены вступят в силу после того как решения совета директоров БЭХ будут вписаны в Торговый реестр.

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