В Болгарии поменяли часть членов совета директоров "Булгаргаза"

Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) принял отставку директора компании "Булгаргаз" Деницы Златевой и двух членов совета директоров Димитара Спасова и Татьяны Петровой-Бояджиевой.

Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) принял отставку директора компании "Булгаргаз" Деницы Златевой и двух членов совета директоров Димитара Спасова и Татьяны Петровой-Бояджиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространил пресс-центр БЭХ.

На их места в руководстве компании назначены Михаил Милков, Банка Грачева и Марина Филиповски.

Новым директором "Булгаргаза" стал Веселин Синабов.

Деница Златева была директором компании "Булгаргаз" с августа 2022 года.

Кадровые перемены вступят в силу после того как решения совета директоров БЭХ будут вписаны в Торговый реестр.