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В Болгарии начались досрочные выборы в Народное собрание

В Болгарии начались досрочные выборы в Народное собрание В Болгарии в 07:00 по местному времени (в 08:00 по бакинскому - ред.) начались досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент - ред.).
Другие страны
2 октября 2022 г. 08:00
В Болгарии начались досрочные выборы в Народное собрание

В Болгарии в 07:00 по местному времени (в 08:00 по бакинскому - ред.) начались досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент - ред.).

Как передает Report, в стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек.

На большинстве участков установлены специализированные машины для голосования. Для болгарских граждан за рубежом будут работать около 750 участков в 62 странах.

На 240 мест в парламенте претендуют 6 624 кандидата, представляющие 22 партии и шесть коалиций.

За ходом выборов будут следить более 4 тыс. наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники четырех социологических агентств.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda Milli Assambleyaya növbədənkənar seçkilər başlayıb

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