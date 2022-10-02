В Болгарии начались досрочные выборы в Народное собрание

В Болгарии в 07:00 по местному времени (в 08:00 по бакинскому - ред.) начались досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент - ред.).

В Болгарии в 07:00 по местному времени (в 08:00 по бакинскому - ред.) начались досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент - ред.).

Как передает Report , в стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек.

На большинстве участков установлены специализированные машины для голосования. Для болгарских граждан за рубежом будут работать около 750 участков в 62 странах.

На 240 мест в парламенте претендуют 6 624 кандидата, представляющие 22 партии и шесть коалиций.

За ходом выборов будут следить более 4 тыс. наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники четырех социологических агентств.