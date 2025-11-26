В Болгарии изучают возможность приобретения активов "Лукойла"

Активы компании "Лукойл" в Болгарии могут приобрести власти страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета "24 часа".

По сведениям издания, депутаты от правящего большинства внесли на рассмотрение в парламент предложение о существенном увеличении государственных гарантий - с €3,8 млрд до €5,8 млрд - в бюджете страны через Болгарский банк развития (ББР), которое будет рассмотрено в ближайшие дни.

Газета отмечает, что эти гарантии могут распространяться на ситуацию, когда "возникнет необходимость приобретения акций или доли в соответствии с законом об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки". Речь идет о приобретении активов "Лукойла" в республике.

По данным газеты, если предложение примут, то через бюджет будут обеспечены государственные гарантии и финансирование через ББР приобретения активов или долей капитала компании в Болгарии.

Напомним, что 22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября.