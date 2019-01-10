В ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына и Трампа

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Встреча лидеров КНДР и США состоится в ближайшее время.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в транслировавшемся в прямом эфире обращении к нации.

«Второй саммит глав США и Северной Кореи состоится уже совсем скоро и поможет укрепить мир на Корейском полуострове», – подчеркнул южнокорейский лидер.

По его словам, о подготовке саммита также говорит и недавний визит Ким Чен Ына в Китай.

Напомним, что в Сингапуре 12 июня 2018 года прошёл первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нём, в частности, Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.