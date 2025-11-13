В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведений

Мэрия Бишкека сообщила об ограничении работы всех развлекательных объектов в столице до 22:00 по местному времени в рамках исполнения закона Кыргызстана "О тишине".

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Согласно новому распоряжению, руководителям кафе, ресторанов, баров, клубов, банкетных залов и других заведений предписано прекращать проведение всех торжественных и культурно-развлекательных мероприятий, а также завершать работу объектов не позднее указанного времени.

Кроме того, после 22:00 необходимо выключать все энергоемкие приборы, включая электрические плиты, обогреватели и печи. Также запрещаются мероприятия с громкой музыкой и ярким освещением.

Разрешено использование электрогенераторов только для объектов, удаленных от жилых домов, при соблюдении требований закона.

Районные администрации совместно с муниципальной инспекцией будут контролировать соблюдение распоряжения и проводить регулярные рейды.