    В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведений

    • 13 ноября, 2025
    • 19:54
    В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведений

    Мэрия Бишкека сообщила об ограничении работы всех развлекательных объектов в столице до 22:00 по местному времени в рамках исполнения закона Кыргызстана "О тишине".

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Согласно новому распоряжению, руководителям кафе, ресторанов, баров, клубов, банкетных залов и других заведений предписано прекращать проведение всех торжественных и культурно-развлекательных мероприятий, а также завершать работу объектов не позднее указанного времени.

    Кроме того, после 22:00 необходимо выключать все энергоемкие приборы, включая электрические плиты, обогреватели и печи. Также запрещаются мероприятия с громкой музыкой и ярким освещением.

    Разрешено использование электрогенераторов только для объектов, удаленных от жилых домов, при соблюдении требований закона.

    Районные администрации совместно с муниципальной инспекцией будут контролировать соблюдение распоряжения и проводить регулярные рейды.

    Bişkekdə əyləncə məkanlarının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Лента новостей