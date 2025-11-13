İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Bişkekdə əyləncə məkanlarının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 20:22
    Bişkek meriyası Qırğızıstanın "Sükut haqqında" qanununun icrası çərçivəsində paytaxtda bütün əyləncə obyektlərinin fəaliyyətinin yerli vaxtla saat 22:00-a qədər məhdudlaşdırıldığını açıqlayıb.

    "Report" Qırğızıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, yeni göstərişə əsasən, kafe, restoran, bar, klub, banket zalları və digər müəssisələrin rəhbərlərinə bütün bayram və mədəni-əyləncə tədbirlərinin keçirilməsini dayandırmaq və obyektlərin fəaliyyətini göstərilən vaxtdan gec olmayaraq başa çatdırmaq tapşırılıb.

    Bundan əlavə, saat 22:00-dan sonra bütün enerji tutumlu cihazların, o cümlədən elektrik plitələrinin, qızdırıcıların və sobaların söndürülməsi tələb olunur. Yüksək səsli musiqi və parlaq işıqlandırma ilə tədbirlərin keçirilməsi də qadağandır.

    Elektrik generatorlarından yalnız yaşayış binalarından uzaqda yerləşən obyektlərdə, qanunun tələblərinə riayət olunmaqla istifadə edilməsinə icazə verilir.

    Rayon administrasiyaları və bələdiyyə müfəttişliyi birlikdə bu göstərişin icrasına nəzarət edəcək və mütəmadi reydlər keçirəcəklər.

    В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведений

