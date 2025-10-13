В Берлине при взрыве в жилом доме пострадали 45 человек

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 13 октября, 2025
    • 12:14
    В берлинском районе Нойкельн произошел взрыв в жилом комплексе, в результате чего пострадали десятки человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Spiegel, инцидент произошел в квартире на первом этаже шестиэтажного дома, после чего вспыхнул пожар.

    По данным полиции, 45 жителей получили травмы и раздражение дыхательных путей из-за сильного задымления на лестничных клетках. Тринадцать человек госпитализированы.

    Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил травму головы. Его жизни ничего не угрожает.

    Причины инцидента устанавливаются, расследование продолжается.

    Berlində baş verən partlayış zamanı 45 nəfər xəsarət alıb

