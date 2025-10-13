В Берлине при взрыве в жилом доме пострадали 45 человек

В берлинском районе Нойкельн произошел взрыв в жилом комплексе, в результате чего пострадали десятки человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Spiegel, инцидент произошел в квартире на первом этаже шестиэтажного дома, после чего вспыхнул пожар.

По данным полиции, 45 жителей получили травмы и раздражение дыхательных путей из-за сильного задымления на лестничных клетках. Тринадцать человек госпитализированы.

Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил травму головы. Его жизни ничего не угрожает.

Причины инцидента устанавливаются, расследование продолжается.