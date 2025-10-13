İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Berlində baş verən partlayış zamanı 45 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:28
    Berlində baş verən partlayış zamanı 45 nəfər xəsarət alıb

    Almaniyanın paytaxtı Berlinin Noyköln rayonunda yaşayış kompleksində partlayış baş verib, onlarla insan xəsarət alıb.

    "Report"un "Spiegel"ə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə altımərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindəki mənzildə baş verib, ardınca yanğın olub.

    Polis məlumatına görə, 45 nəfər xəsarət alıb, 13 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır, istintaq davam edir.

