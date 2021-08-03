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В Берлине более 60 полицейских пострадали во время протестов

В Берлине более 60 полицейских пострадали во время протестов Более 60 полицейских получили ранения в ходе протестов противников COVID-ограничений в Берлине, которые прошли в воскресенье, по факту нарушений ведется более 500 расследований
Другие страны
3 августа 2021 г. 13:35
В Берлине более 60 полицейских пострадали во время протестов

Более 60 полицейских получили ранения в ходе протестов противников COVID-ограничений в Берлине, которые прошли в воскресенье, по факту нарушений ведется более 500 расследований

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба берлинской полиции.

"На данный момент в ходе дежурств в выходные более 60 полицейских пострадали, в том числе тяжело", - говорится в итоговом сообщении пресс-службы.

"Несмотря на известные общественности запреты, в первой половине дня в городе собрались и передвигались отдельные... в том числе большие группы людей. Они были своевременно блокированы полицией", - сообщила полиция Берлина.

При этом участники незаконных акций пытались выйти за заграждения, установленные полицией на пути в центр города, оказывали физическое сопротивление сотрудникам, которые пытались преградить им путь, нападали на правоохранителей и прохожих, "частично наносили им травмы", говорится в сообщении.

Во второй половине воскресенья полиция установила в парке Тиргартен рядом с правительственным кварталом в Берлине водометы, чтобы участники незаконных акций не собрались на площади Гроссер Штерн - традиционном месте протестов COVID-диссидентов в Берлине. Водометы не были использованы, однако активисты, которые прибывали к району Тиргартен, вели себя агрессивно, оскорбляли полицейских и прохожих.

"В итоге полиция задержала или ограничила в передвижении почти одну тысячу человек, в 60% случаев это были жители других регионов Германии. В воскресенье были возбуждены 503 расследования, в том числе по подозрению в оказании сопротивления (59 случаев), нападении на сотрудников полиции (43 случая), а также нарушении общественного порядка, попытке освобождения ранее задержанных, нарушении закона о собрании и участии в незаконной акции, а также нарушении санитарных правил", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Berlində etirazlar zamanı 60-dan çox polis xəsarət alıb

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