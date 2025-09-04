В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

В Берлине в районе Веддинг автомобиль въехал в группу людей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BILD.

По данным, среди пострадавших много детей, так как на месте происшествия находились несколько организованных групп.

"Один воспитатель получил серьезные травмы, а несколько детей легкие", - сообщает агентство.

Обстоятельства происшествия уточняются.