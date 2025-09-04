Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 16:14
    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    В Берлине в районе Веддинг автомобиль въехал в группу людей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BILD.

    По данным, среди пострадавших много детей, так как на месте происшествия находились несколько организованных групп.

    "Один воспитатель получил серьезные травмы, а несколько детей легкие", - сообщает агентство.

    Обстоятельства происшествия уточняются.

