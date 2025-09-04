İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    04 sentyabr, 2025
    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Berlinin Veddinq rayonunda avtomobil bir qrup insana çırpılıb.

    Bu barədə "Report" BILD-ə istinadən məlumat verir.

    Məlumata görə, zərərçəkənlər arasında çoxlu uşaq var.

    "Bir tərbiyəçi ciddi xəsarət alıb, bir neçə uşaq isə yüngül xəsarət alıb", - agentlik bildirir.

    Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

