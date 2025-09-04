Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 16:35
Berlinin Veddinq rayonunda avtomobil bir qrup insana çırpılıb.
Bu barədə "Report" BILD-ə istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, zərərçəkənlər arasında çoxlu uşaq var.
"Bir tərbiyəçi ciddi xəsarət alıb, bir neçə uşaq isə yüngül xəsarət alıb", - agentlik bildirir.
Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
