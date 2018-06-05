В Белом доме уточнили место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет на острове Сентоса в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Местом проведения саммита в Сингапуре между президентом и лидером (КНДР) Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", - написала Сандерс в Twitter.

Как сообщалось ранее, саммит запланирован на 12 июня.