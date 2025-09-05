В Белом доме разочарованы ситуацией с рабочими местами в США

Данные американского Бюро статистики труда, согласно которым число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в августе всего на 22 тысячи, разочаровывают.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Он выразил надежду на то, что эти цифры будут пересмотрены в сторону повышения.

Незадолго до публикации отчета бюро экономисты предсказывали, что количество рабочих мест вырастет на 75 тысяч. Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его эта ситуация, Хассетт попробовал отшутиться, сказав, что недавно членов его семьи взяли на работу, а это значит, что людей нанимают.

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда США Эрику Макэнтарфер, обвинив ее в публикации разочаровывающих данных о занятости в стране. Президент называл бывшую главу бюро "политической назначенкой Байдена", которая будто бы подделала отчет в пользу радикальных левых демократов для того, чтобы скрыть реальные успехи действующей администрации.