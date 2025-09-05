Ağ Ev ABŞ-dəki iş yerləri ilə bağlı vəziyyətdən məyusluğunu ifadə edib

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 05 sentyabr, 2025
    • 23:27
    ABŞ Əmək Statistikası Bürosunun avqust ayına dair kənd təsərrüfatı sektoru istisna olmaqla, yaradılmış iş yerlərinin cəmi 22 min artdığını göstərən məlumatları məyusedicidir.

    "Report" CNBC telekanalına istinadla xəbər verir ki, bunu Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının rəhbəri Kevin Hassett bəyan edib.

    Hassett bu rəqəmlərin gələcəkdə artım istiqamətində yenidən nəzərdən keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    Hesabat açıqlanmazdan əvvəl iqtisadçılar 75 min yeni iş yerinin yaradılacağını proqnozlaşdırırdılar. Hassettdən bu vəziyyətin onu narahat edib-etmədiyi soruşulduqda o, zarafatla cavab verib:

    "Yaxın günlərdə ailə üzvlərimdən bəziləri işə götürülüb, bu da göstərir ki, işə qəbul prosesi gedir".

    2025-ci ilin avqustunda ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədəki məşğulluqla bağlı məyusedici göstəriciləri açıqladığına görə ABŞ Əmək Statistikası Bürosunun rəhbəri Erika MakEntarferi vəzifəsindən azad edib.

    Tramp keçmiş büro rəhbərini "Baydenin siyasi təyinatçısı" adlandıraraq onu hesabatı radikal solçu demokratların xeyrinə saxtalaşdırmaqda və Tramp administrasiyasının real uğurlarını gizlətməkdə ittiham etmişdi.

    В Белом доме разочарованы ситуацией с рабочими местами в США

