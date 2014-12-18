В Белом доме опровергли подписание Обамой нового закона о санкциях

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пока еще не подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении российских госкорпораций и поставлять вооружение на Украину. Об этом ТАСС в четверг, 18 декабря, сообщил официальный представитель администрации США, детально знакомый с данным вопросом.

Таким образом, он опроверг заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки, по словам которой Обама еще во вторник, 16 декабря, поставил под документом свою подпись. Он предположил, что Псаки могла оговориться.

При этом он подтвердил, что Обама, как уже объявлялось ранее, намерен подписать законопроект, однако точная дата проведения этой процедуры пока не определена.

Между тем, как сообщает РБК, ошибку могли допустить стенографисты. В стенограмме брифинга на сайте Госдепа приводится ответ Псаки касательно нового законопроекта: "Он подписал его вчера". Однако из видеозаписи следует, что она на самом деле не говорила этих слов, отмечает Report.