В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 13:52
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента Сербии в Белграде.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
В результате инцидента один человек пострадал.
Отмечается, что 70-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил и ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александара Вучича, установленных перед парламентом, и бросил в огонь несколько патронов.
Последние новости
14:13
Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасностиДругие страны
14:12
Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатовФинансы
14:06
На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатовТуризм
14:04
В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центраВ регионе
14:01
Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нетВ регионе
13:52
В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавшийДругие страны
13:43
Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спиныДругие страны
13:42
Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатовФинансы
13:42