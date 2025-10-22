Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 13:52
    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента Сербии в Белграде.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    В результате инцидента один человек пострадал.

    Отмечается, что 70-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил и ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александара Вучича, установленных перед парламентом, и бросил в огонь несколько патронов.

    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

