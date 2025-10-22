Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 14:06
Belqrad polisi Serbiya parlamentinin binası qarşısında atəş açan şəxsi saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.
Məlumata görə, 70 yaşlı kişi 57 yaşlı kişiyə atəş açaraq yaralamaqda və ölkə Prezidenti Aleksandar Vuçiçin tərəfdarlarının parlament qarşısında qurulmuş çadırlarından birini yandırmaqda şübhəli bilinir.
