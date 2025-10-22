İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:06
    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Belqrad polisi Serbiya parlamentinin binası qarşısında atəş açan şəxsi saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

    Məlumata görə, 70 yaşlı kişi 57 yaşlı kişiyə atəş açaraq yaralamaqda və ölkə Prezidenti Aleksandar Vuçiçin tərəfdarlarının parlament qarşısında qurulmuş çadırlarından birini yandırmaqda şübhəli bilinir.

    Serbiya Parlament Atışma
    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

