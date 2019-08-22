В Бельгии предложили США купить Валлонию за 1 евро

Активисты политической партии во Фландрии - радикального "Нового фламандского альянса" (NVA) предложили президенту США Дональду Трампу приобрести южный франкоязычный регион Бельгии - Валлонию за 1 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее предложение разместила в официальном Twitter NVA молодежная организация этой партии - Jong NVA.

"Дорогой президент Дональд Трамп. €1 - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в сообщении, под которым размещен фотоколлаж, где на фоне валлонского городка Дюрби возвышается принадлежащий Трампу нью-йоркский небоскреб Trump Tower.

Таким образом NVA отреагировала на историю о предложении США купить Гренландию, являющуюся датской автономией. Как уже сообщалось, в ответ на это власти Дании официально заявили, что Гренландия - не продается.

NVA последовательно выступает за максимально широкую автономию богатой нидерландскоязычной Фландрии с населением 6,5 млн человек от менее преуспевающей франкоязычной Валлонии, где живут остальные 4,5 млн бельгийцев. В перспективе партия не исключает и окончательного раздела Бельгии и активно пользуется любыми информационными поводами, чтобы доводить свою политику до жителей страны.