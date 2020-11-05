О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бельгии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков

В Бельгии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков Бельгийские правоохранители обнаружили в порту Антверпена крупнейшую в мировой истории партию наркотиков — 11,5 тонн кокаина.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 23:38
В Бельгии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков

Бельгийские правоохранители обнаружили в порту Антверпена крупнейшую в мировой истории партию наркотиков — 11,5 тонн кокаина.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную полицию королевства.

Так, по оценкам специалистов, совокупная стоимость обнаруженных веществ составляет 450 млн евро. Это крупнейшая в мире партия наркотиков, которая поступала куда-либо из-за рубежа. Ее спрятали в пяти грузовых контейнерах с металлоломом.

Отмечается, что операция по изъятию веществ проходила в рамках ликвидации банды наркоторговцев из Латинской Америки. В рамках уголовного дела были задержаны два человека.

Позже следователи выяснили, что партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, откуда была доставлена в Антверпен. Преступники планировали распродать ее в Нидерландах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi