В Беларуси заявили о начале испытаний собственной вакцины от COVID-19

Директор РНПЦ Владимир Горбунов сообщил, что сегодня под разработку отечественной вакцины подключено шесть лабораторий центра

Доклинические испытания на животных белорусской вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил журналистам заведующий лабораторией биобезопасности Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.

"В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных - она займет не менее месяца. Планируется, что прототип вакцины мы получим к осени, а клинические испытания уже будем проводить в следующем году", - сказал Красько, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Беларуси.

Директор РНПЦ Владимир Горбунов сообщил, что сегодня под разработку белорусской вакцины подключено шесть лабораторий центра.