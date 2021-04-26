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В Беларуси заявили о начале испытаний собственной вакцины от COVID-19

В Беларуси заявили о начале испытаний собственной вакцины от COVID-19 Директор РНПЦ Владимир Горбунов сообщил, что сегодня под разработку отечественной вакцины подключено шесть лабораторий центра
Другие страны
26 апреля 2021 г. 16:06
В Беларуси заявили о начале испытаний собственной вакцины от COVID-19

Доклинические испытания на животных белорусской вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил журналистам заведующий лабораторией биобезопасности Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.

"В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных - она займет не менее месяца. Планируется, что прототип вакцины мы получим к осени, а клинические испытания уже будем проводить в следующем году", - сказал Красько, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Беларуси.

Директор РНПЦ Владимир Горбунов сообщил, что сегодня под разработку белорусской вакцины подключено шесть лабораторий центра.

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