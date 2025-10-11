В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовности

Министерство обороны Беларуси проводит проверку вооруженных сил республики с приведением их в высшую степень готовности.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего вооруженными силами - президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшую степень боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - говорится в тексте.

В министерстве уточнили, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.