В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовности
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 10:41
Министерство обороны Беларуси проводит проверку вооруженных сил республики с приведением их в высшую степень готовности.
Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего вооруженными силами - президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшую степень боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - говорится в тексте.
В министерстве уточнили, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.
Последние новости
11:14
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в ИсламабадеВнешняя политика
11:04
Цена на азербайджанскую нефть упала на 4%Энергетика
11:04
Фото
В Барде столкнулись ВАЗ и Infiniti, есть пострадавшиеПроисшествия
11:02
Швейное предприятие отчитается перед акционерамиБизнес
10:57
ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабженияДругие страны
10:50
Два человека пострадали во время драки со стрельбой в армянском АбовянеВ регионе
10:41
В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовностиДругие страны
10:27
Видео
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
10:26