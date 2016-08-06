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    ​В Бельгии неизвестный ранил мачете двоих полицейских

    Одна из полицейских госпитализирована с глубокими ранениями лица

    Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Неизвестный ранил мачете двоих полицейских в городе Шарлеруа в бельгийской Валлонии, нападавший сам ранен полицией.

    Как передает Report, об этом сообщили стражи порядка.

    "Два полицейских ранены мачете перед полицейским управлением человеком, выкрикивавшим "Аллах Акбар". Он ранен, но жив", — сообщила полиция Шарлеруа в своем микроблоге в Twitter.

    По информации бельгийского издания Soir, одна из полицейских госпитализирована с глубокими ранениями лица. Ее коллега легко пострадала.

    Сам мужчина, в которого выстрелил третий полицейский, находится в тяжелом состоянии. Он также доставлен в больницу.

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