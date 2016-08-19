В Бельгии из-за кражи медного кабеля нарушено движение поездов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ График движения пассажирских электропоездов, курсирующих между городами Блатон и Турне в бельгийской Валлонии, оказался нарушен в пятницу утром в результате кражи нескольких сотен метров медного кабеля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

С места аварийного участка пассажиров пересаживают на автобусы и доставляют к ближайшему железнодорожному узлу для пересадки на поезда.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом в странах Восточной Европы.