​В Батуми загорелась главная елка на глазах у мэра города

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Батуми главная городская елка вспыхнула на глазах у мэра города Георгия Ермакова. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн".

Пожар произошел на площади Европы. В момент возгорания чиновник устроил небольшую фотосессию и как раз снимал новогоднее дерево.

"Кто-то сразу позвонил пожарным, они приехали и потушили пожар приблизительно за 10 минут. Середина елки выжжена", — рассказали очевидцы.

Как пишет издание, причиной пожара стало короткое замыкание в системе иллюминации, установленной на искусственной елке, однако официальной информации о том, из-за чего произошло возгорание, пока нет. О дальнейшей судьбе новогодней елки также не сообщается.