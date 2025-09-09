В городе Бастия на Корсике, находящейся под управлением Франции, более 100 человек вышли на акцию протеста по призыву партии Forza Nova (одной из политических организаций, поддерживающих независимость Корсики).

Как сообщает Report, поводом для акции протеста стало убийство 19-летнего корсиканца, который был зарезан нелегальным мигрантом.

Члены семьи погибшего присоединились к протестующим. По их словам, молодой человек по имени Франческу вместе с друзьями пытался оказать сопротивление нападавшему, но получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. В заявлениях, звучавших на акции, подчеркивалось, что Корсика никогда не станет территорией насилия и хаоса. На плакатах демонстрантов были написаны лозунги: "Мы не будем ни жертвами, ни мучениками, мы всегда будем защищать свою землю!".

Участники акции выразили поддержку пострадавшему и его семье, заявив о намерении добиваться справедливости через правовые механизмы. Протестующие не ограничились критикой назначенных Францией чиновников, но и расценили их отсутствие на мероприятии как очередное проявление несправедливой политики Франции в отношении Корсики. Эта позиция была воспринята как еще один показатель растущего недоверия между центральной властью и населением острова.

Отметим, что недовольство корсиканцев вызвано политикой французского правительства, направленной на целенаправленное изменение демографического состава острова. В рамках этой политики правительство поощряет целенаправленное переселение на Корсику некорсиканского населения, что служит ослаблению местной культурной и этнической идентичности. Такой подход не только создает угрозу исторической и культурной самобытности Корсики, но и обостряет социальную и политическую напряженность, которая приводит к росту этнических и культурных противоречий на острове, а также к заметному ухудшению криминальной обстановки. Политика французского правительства усиливает страх корсиканцев оказаться в меньшинстве на своей земле и делает еще более актуальными их требования о праве на самоопределение.