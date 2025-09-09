İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Korsikanın Bastiya şəhərində etiraz aksiyası keçirilib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 16:37
    Korsikanın Bastiya şəhərində etiraz aksiyası keçirilib

    Fransa müstəmləkəsi olan Korsikanın Bastiya şəhərində Forza Novanın (Korsikanın müstəqilliyini dəstəkləyən siyasi partiyalardan biri) çağırışı ilə yüz nəfərdən çox şəxs etiraz aksiyası keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, səbəb 19 yaşlı korsikalı gəncin ölkəyə qeyri-qanuni yolla gəlmiş biri tərəfindən bıçaqlanmasıdır.

    Gəncin ailə üzvləri də etirazçılarla birlikdə aksiyada iştirak ediblər. Onlar Françeskunun dostları ilə birlikdə hücuma müqavimət göstərdiyini, lakin ağır yaralandığını bildiriblər. Etirazçılar tərəfindən səsləndirilən bəyanatlarda Korsikanın heç vaxt zorakılıq və xaos meydançasına çevrilməyəcəyi vurğulanıb. Aksiyada nümayiş olunan plakatların üzərində "Biz nə qurban, nə də şəhid olacağıq, hər zaman öz torpağımızı qoruyacağıq!" şüarları səsləndirilib.

    Aksiya iştirakçıları zərərçəkmiş şəxsə və onun ailə üzvlərinə dəstəyini ifadə edərək hadisənin hüquqi müstəvidə davam etdirəcəklərini diqqətə çatdırıblar. Etirazçılar Fransa tərəfindən təyin olunmuş rəsmiləri tənqid etməklə kifayətlənməyib, onların tədbirdə iştirak etməməsini Fransanın Korsikaya olan ədalətsiz siyasəti kimi qiymətləndiriblər. Bu mövqe mərkəzi hakimiyyətlə ada əhalisi arasında artan inamsızlığın daha bir göstəricisi kimi qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, korsikalıların dərin narazılığının kökündə Fransa hökumətinin adanın demoqrafik tərkibini məqsədli şəkildə dəyişdirməyə yönəlmiş siyasəti dayanır. Bu siyasət çərçivəsində hökumət Korsikaya qeyri-korsikalı əhalinin məqsədyönlü şəkildə köçürülməsini təşviq edir, bu da adanın yerli mədəni və etnik kimliyinin zəiflədilməsinə xidmət edir. Belə bir yanaşma təkcə Korsikanın tarixi və mədəni özünəməxsusluğuna təhdid yaratmır, həm də yerli əhali ilə yeni gələnlər arasında sosial və siyasi gərginliyi kəskinləşdirir. Bu gərginlik adada etnik və mədəni ziddiyyətlərin artmasına, eyni zamanda, kriminal vəziyyətin nəzərəçarpacaq dərəcədə pisləşməsinə səbəb olur. Fransa hökumətinin bu siyasəti korsikalıların öz torpaqlarında azlıq durumuna düşmək qorxusunu gücləndirir və onların öz müqəddəratını təyin etmək hüquqlarına dair tələblərini daha da aktuallaşdırır.

    Korsika Fransa Fransa müstəmləkələri Etiraz aksiyası
    Foto
    В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики Франции
    Foto
    Protest held in Bastia against violence and France"s migration policy

    Son xəbərlər

    17:29

    Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edib

    Maliyyə
    17:25

    İZİA: Sumqayıt Sənaye Parkı çoxşaxəli sənaye mərkəzinə çevriləcək

    Sənaye
    17:24

    İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıb

    Region
    17:22

    HƏMAS Qüdsdəki terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    17:21

    KİV: İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəlilərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:20

    Hesablama Palatası: Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsasən yeni layihələr maliyyələşdirilib

    Maliyyə
    17:19

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Güləşçimiz Dünya Seriyasının yarımfinalında hakimlərin müəmmalı qərarı nəticəsində uduzdu"

    Fərdi
    17:17

    Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:15

    Li Yuntsyuan: Azərbaycan Orta Dəhlizin inkişafında xüsusi rol oynayır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti