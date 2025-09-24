В России после атаки дронов горит крупный нефтехимический комплекс

Нефтеперерабатывающее ООО "Газпром нефтехим Салават" сегодня утром вновь подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений", - написал он на своих страницах в соцсетях.

Хабиров отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара.

ООО "Газпром нефтехим Салават" - крупнейший нефтехимический комплекс России расположенный в Республике Башкортостан в городе Салавате.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производство более 150 наименований продукции, включая автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, битум нефтяной дорожный вязкий, сырье для производства дорожных битумов и т.д.