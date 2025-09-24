Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksi dron hücumundan sonra yanır
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 10:08
"Qazprom neft-kimya Salavat" MMC bu səhər yenidən pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalıb.
"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Başqırdıstan başçısı Radi Xabirov bildirib.
"Qazprom neft-kimya Salavat" yenidən dronlarla hücuma məruz qalıb. Zərərin dərəcəsini müəyyənləşdiririk", - o, sosial şəbəkələrdəki səhifələrində yazıb.
R.Xabirov qeyd edib ki, hadisə yerində bütün təcili xidmətlər işləyir, yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər görülür.
"Qazprom neft-kimya Salavat" MMC - Başqırdıstan Respublikasının Salavat şəhərində yerləşən Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksidir.
Son xəbərlər
10:34
Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaqKomanda
10:31
Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlərBiznes
10:30
Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"Maliyyə
10:29
Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
10:29
Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilərDigər ölkələr
10:27
MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"Biznes
10:26
UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcəkFutbol
10:22
Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcəkİnfrastruktur
10:21