    Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksi dron hücumundan sonra yanır

    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:08
    Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksi dron hücumundan sonra yanır

    "Qazprom neft-kimya Salavat" MMC bu səhər yenidən pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalıb.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Başqırdıstan başçısı Radi Xabirov bildirib.

    "Qazprom neft-kimya Salavat" yenidən dronlarla hücuma məruz qalıb. Zərərin dərəcəsini müəyyənləşdiririk", - o, sosial şəbəkələrdəki səhifələrində yazıb.

    R.Xabirov qeyd edib ki, hadisə yerində bütün təcili xidmətlər işləyir, yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər görülür.

    "Qazprom neft-kimya Salavat" MMC - Başqırdıstan Respublikasının Salavat şəhərində yerləşən Rusiyanın ən böyük neft-kimya kompleksidir.

    Qazprom pilotsuz uçuş aparatları Rusiya
