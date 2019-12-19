 Наверх

В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции

​В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции

Столкновения между каталонскими радикалами и полицией происходят в Барселоне во время проведения футбольного матча между мадридским "Реалом" и "Барселоной" на стадионе "Камп Ноу".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Радикалы строят на улицах около стадиона баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков, забрасывают полицию разными предметами, в том числе банками и бутылками, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал La Otra. Полиция отвечает дубинками и резиновыми пулями. По данным телеканала La Sexta, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Сообщается как минимум об одном задержанном.

Ранее несколько тысяч человек собрались на акцию протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне по призыву радикального движения "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!