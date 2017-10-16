В Бангладеше затонула лодка с беженцами-рохинджа, погибли дети

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 беженцев-рохинджа из Мьянмы погибли при крушении лодки, перевозившей их в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель береговой охраны страны Зафар Имам.

По его словам, инцидент произошел 16 октября около полуночи на реке Наф, по которой проходит часть границы Бангладеш и Мьянмы. Лодка затонула в устье реки, в момент происшествия в ней находилось 50-60 человек.

На настоящий момент найдены тела 12 погибших, в том числе шести детей и четырех женщин. Спасены около 15 человек, тогда как 25-30 остаются пропавшими без вести.