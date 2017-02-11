В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли и десятки ранены в результате столкновения автобуса и грузовика на юго-западе Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает портал Bangladesh News со ссылкой на полицию.

Авария произошла в 12 километрах от населенного пункта Бханга в результате столкновения автобуса, следовавшего из округа Нарайл, и грузовика, перевозившего газовые баллоны. Оба транспортных средства загорелись после столкновения.

По словам очевидца, водитель автобуса потерял контроль над управлением, после чего автобус врезался в грузовик. В результате столкновения газовые баллоны упали, что и привело к возгоранию.

По данным пожарной службы, среди погибших было 12 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Некоторые пассажиры, по данным портала, еще не извлечены из автобуса.