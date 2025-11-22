В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали

Число погибших в результате землетрясения в Дакке (Бангладеш) возросло до 10, более 300 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Пострадавшие находятся на лечении в больницах в разных районах города. Более ста рабочих получили травмы в давке, возникшей в многоэтажном здании швейной фабрики в округе Газипур, который находится вблизи Дакки.

Кроме того, было зафиксировано несколько случаев обрушения жилых зданий. Градостроители утверждают, что основными причинами роста числа аварийных зданий являются незапланированная застройка, некачественные строительные материалы и отсутствие технического обслуживания.

В столице Бангладеш утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались также в городе Калькутта, в соседнем с Бангладеш индийском штате Западная Бенгалия.