    В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 10:32
    Число погибших в результате землетрясения в Дакке (Бангладеш) возросло до 10, более 300 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

    Пострадавшие находятся на лечении в больницах в разных районах города. Более ста рабочих получили травмы в давке, возникшей в многоэтажном здании швейной фабрики в округе Газипур, который находится вблизи Дакки.

    Кроме того, было зафиксировано несколько случаев обрушения жилых зданий. Градостроители утверждают, что основными причинами роста числа аварийных зданий являются незапланированная застройка, некачественные строительные материалы и отсутствие технического обслуживания.

    В столице Бангладеш утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались также в городе Калькутта, в соседнем с Бангладеш индийском штате Западная Бенгалия.

    Бангладеш землетрясение жертвы обрушения
    Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıb

    Лента новостей