В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 09:13
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Бангладеш.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где проживают около 337 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
