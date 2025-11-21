В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где проживают около 337 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.