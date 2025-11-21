Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

    • 21 ноября, 2025
    • 09:13
    В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где проживают около 337 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

